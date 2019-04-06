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Премьер Ливии пригрозил международным трибуналом участникам наступления на Триполи

Новости » Политика    06.04.2019 - 23:10
Премьер Ливии пригрозил международным трибуналом участникам наступления на Триполи
Фото: Фаиз Сарадж (twitter.com/anaga)

Также премьер призывал международное сообщество не поддерживать Хафтар

Всем участникам наступления на Триполи грозит международный трибунал - заявил премьер-министр ливийского Правительства национального согласия Фаиз Сарадж, передает РБК-Украина телеканал Al Arabiya.

Премьер уточнил, что под трибанал попадут все участники Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Мы подадим иски против всех участников военных операций в ливийские и международные суды", - сказал Фаиз Сарадж.

Также он призывал международное сообщество "не поддерживать попытки Хафтара превратить Ливию в военное государство". Кроме того, от отметил необходимость всеобщей мобилизации, которая необходима для противостояния Хафтару.

Также в кабмине Ливии отметили, что поддерживает усилия ООН по разрешению конфликта.

Напомним, сообщается, что ООН планирует для решения конфликта в Ливии провести конференции с 14 по 16 апреля 2019 года в юго-западном городе Гадамес. Основной темой конференции должны стать выборы, как инструмент, который может позволить найти выход из восьмилетнего конфликта в стране.

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