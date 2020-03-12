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"Атлетико" выбил "Ливерпуль" из Лиги чемпионов

Новости » Спорт     12.03.2020 - 00:33
"Атлетико" выбил "Ливерпуль" из Лиги чемпионов
Фото: "Атлетико" - "Ливерпуль" (twitter.com/lfc)

Действующий победитель турнира сложил свои полномочия

Мадридский "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Энфилд" завершился со счетом 3:2.

В основное время матча был забит лишь один мяч. "Ливерпуль" вышел вперед в концовке первого тайма усилиями Жоржиньо Вейналдума. Удвоил преимущество "мерсисайдцев" Роберто Фирмино на 94 минуте.

Однако мадридская команда сумела отыграться. Вышедший на замену Маркос Льоренте оформил дубль, а финальную точку в матче поставил Альваро Мората на 120 минуте.

В первой игре в Мадриде подопечные Юргена Клоппа потерпели минимальное поражение от "матрасников". Таким образом, счет по сумме двух игр 4:2 в пользу подопечных Диего Симеоне, а действующий обладатель Кубка чемпионов завершил участие в турнире.

В параллельной игре "Пари Сен-Жермен" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0 и впервые за 4 года пробился в четвертьфинал турнира. Матч на "Парк де Пренс" прошел без зрителей из-за коронавируса.

Накануне "РБ Лейпциг" и "Аталанта" впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Бергамаски обыграли "Валенсию", а немецкий клуб разгромил "Тоттенхэм" - финалиста прошлогоднего розыгрыша турнира.

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