У "Ліверпуля" найдорожчий склад команди в топ-лігах Європи

Фото: гравці "Ліверпуля" (facebook.com/LiverpoolFC)

6 клубів подолали поріг в 1 млрд євро

Англійський "Ліверпуль" має найдорожчий склад з команд топ-5 національних чемпіонатів Європи (англійської Прем'єр-ліги, іспанської Прімери, німецької Бундесліги, італійської Серії А і французької Ліги 1). Відповідний рейтинг опублікував Дослідницький центр CIES Football Observatory.

При аналізі CIES брав вибірку з 20 найцінніших футболістів в кожному клубі. Вартість гравця визначалася за допомогою алгоритму, розробленого центром.

Сукупна вартість найцінніших гравців "мерсисайдців" склала 1,405 млрд євро. Друге місце зайняв "Манчестер Сіті" (1,361 млрд євро), трійку замикає "Барселона" (1,17 млрд євро).

У топ-10 також увійшли "Реал" (1,1), "Челсі" (1,008), "Манчестер Юнайтед" (1,007), ПСЖ (0,979), "Атлетіко" (0,836), "Тоттенхем" (0,787) і "Ювентус" (0,783).

Варто зазначити, що "Ліверпуль" не зможе захистити свій титул володаря Ліги чемпіонів, в 1/8 фіналу підопічні Юргена Клоппа поступилися "Атлетіко".

Нагадаємо, борги "Манчестер Юнайтед" виросли через непотрапляння в Лігу чемпіонів.