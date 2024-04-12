"Ліверпуль" зазнав фіаско від "Аталанти", "Рома" сильніша за "Мілан": огляд Ліги Європи

У перших чвертьфінальних поєдинках Ліги Європи 2023/24 перемоги відсвяткували леверкузенський "Байєр", лісабонська "Бенфіка", "Аталанта" з Бергамо та італійська "Рома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга Європи, 1/4 фіналу, перші матчі

"Байєр" – "Вест Хем" – 2:0

Голи: Хофманн, 83, Боніфейс, 90+1

"Бенфіка" – "Марсель" – 2:1

Голи: Р. Сілва, 16, Ді Марія, 52 – Обамеянг, 67

"Ліверпуль" – "Аталанта" – 0:3

Голи: Скамакка, 38, 60, Пашаліч, 83

"Мілан" – "Рома" – 0:1

Гол: Манчіні, 17

"Байєр" повністю контролював перебіг подій проти лондонських "молотів". Проте, м'яч уперто оминав ворота. Зокрема, Фабіанскі парирував два удари Шика. Утім, леверкузенці знову вирвали перемогу під завісу зустрічі. Спершу Хофманн скористався метушнею після кутового. А потім Боніфейс головою замкнув навіс після розіграшу стандарта.

"Бенфіка" Анатолія Трубіна двічі засмутила "Марсель" – на старті першої та другої половин. На 16-й хвилині Рафа Сілва з меж штрафного завершив зразкову атаку "орлів". А на 52-й Ді Марія у дотик замкнув передачу Нереса. Трохи покращив шанси провансальців на загальний успіх Обамеянг, який реалізував вихід віч-на-віч із українцем після помилки оборонця.

Головна сенсація стадії сталася на Альбіоні, де "Аталанта" несподівано розгромила "Ліверпуль". Першим героєм бергамасків став Скамакка, який оформив дубль до середини другого тайму. Для початку форвард "прошив" Келлехера з лінії штрафного, а потім пробив з льоту після навісу Де Кетеларе. Поклав на лопатки мерсисайдців Пашаліч, зігравши на добиванні.

Італійське протистояння на "Сан-Сіро" завершилося мінімальною перемогою столичної команди. "Рома" відкрила рахунок на 17-й хвилині – Дибала подав кутовий, а Манчіні виявився найспритнішим і з лінії воротарського головою спрямував м'яч у дальній кут. Більше команди не забивали. Матчі-відповіді зіграють 18 квітня.