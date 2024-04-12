"Ливерпуль" потерпел фиаско от "Аталанты", "Рома" сильнее "Милана": обзор Лиги Европы
В первых четвертьфинальных поединках Лиги Европы 2023/24 победы отпраздновали леверкузенский "Байер", лиссабонская "Бенфика", "Аталанта" из Бергамо и итальянская "Рома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига Европы, 1/4 финала, первые матчи
"Байер" – "Вест Хэм" – 2:0
Голы: Хофманн, 83, Бонифейс, 90+1
"Бенфика" – "Марсель" – 2:1
Голы: Р. Силва, 16, Ди Мария, 52 – Обамеянг, 67
"Ливерпуль" – "Аталанта" – 0:3
Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83
"Милан" – "Рома" – 0:1
Гол: Манчини, 17
"Байер" полностью контролировал ход событий против лондонских "молотов". Однако мяч упорно обходил ворота. В частности, Фабиански парировал два удара Шика. Впрочем, леверкузенцы снова вырвали победу под занавес встречи. Сначала Хофманн воспользовался суматохой после углового. А затем Бонифейс головой замкнул навес после розыгрыша стандарта.
"Бенфика" Анатолия Трубина дважды расстроила "Марсель" – на старте первой и второй половин. На 16-й минуте Рафа Силва из пределов штрафной завершил образцовую атаку "орлов". А на 52-й Ди Мария в касание замкнул передачу Нереса. Несколько улучшил шансы провансальцев на общий успех Обамеянг, реализовавший выход один на один с украинцем после ошибки защитника.
Главная сенсация стадии произошла на Альбионе, где "Аталанта" неожиданно разгромила "Ливерпуль". Первым героем бергамасков стал Скамакка, оформивший дубль к середине второго тайма. Для начала форвард "прошил" Келлехера с линии штрафной, а затем пробил с лета после навеса Де Кетеларе. Положил на лопатки мерсисайдцев Пашалич, сыграв на добивании.
Итальянское противостояние на "Сан-Сиро" завершилось минимальной победой столичной команды. "Рома" открыла счет на 17-й минуте – Дибала подал угловой, а Манчини оказался самым ловким и с линии вратарского головой направил мяч в дальний угол. Больше команды не забивали. Ответные матчи сыграют 18 апреля.
К слову, ранее "Реал" расписал результативную ничью с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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