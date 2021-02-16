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"Ливерпуль" на выезде обыграл "Лейпциг"

Автор: Игорь Литвиненко

Английский "Ливерпуль" на выезде обыграл немецкий "Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Британцы отличись двумя сухими мячами.

Подробнее о матче, в материале РБК-Украина.

"Ливерпуль" подходил к этому матчу с серией из трех поражений подряд в английской Премьер-лиге, опустившись в АПЛ на шестое место. Тогда как "Лейцпиг" в последних четырех матчах немецкой Бундеслиги непременно уходил с поля с тремя очками.

Первый тайм прошел под диктовку игроков "Ливерпуля". Однако удачная игра голкипера "Лейпцига" Петера Гулачи позволила немцам оставить свои ворота сухими в первые 45 минут.

Однако уже спустя 8 минут второй половины матча "красные" вышли вперед - отличился Мухаммед Саллах после грубой ошибки обороны немцев. А уже на 59-й минуте счет в матче стал 0:2 - после передачи Саллаха отличился Садио Мане.

До завершения поединка счет в матче не изменился.

Ответный поединок состоится 10 марта в Ливерпуле. Для того, чтобы рассчитывать на выход в четвертьфинал немцам необходимо будет забивать минимум дважды.

Подробнее о всех парах 1/8 финала ЛЧ, читайте в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" обновили свои заявки для участия в матчах плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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