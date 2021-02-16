"Ліверпуль" на виїзді обіграв "Лейпциг"

Англійський "Ліверпуль" на виїзді обіграв німецький "Лейпциг" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Британці відзначилися двома сухими м'ячами.
Детальніше про матч, в матеріалі РБК-Україна.
"Ліверпуль" підходив до цього матчу з серією з трьох поразок поспіль в англійській Прем'єр-лізі, опустившись в АПЛ на шосте місце. Тоді як "Лейцпиг" в останніх чотирьох матчах німецької Бундесліги неодмінно йшов з поля з трьома очками.
Перший тайм пройшов під диктовку гравців "Ліверпуля". Однак вдала гра голкіпера "Лейпцига" Петера Гулачі дозволила німцям залишити свої ворота сухими у перші 45 хвилин.
Проте вже через 8 хвилин другої половини матчу "червоні" вийшли вперед - відзначився Мухаммед Саллах після грубої помилки оборони німців. А вже на 59-й хвилині рахунок в матчі став 0:2 - після передачі Саллаха відзначився Садіо Мане.
До завершення поєдинку рахунок у матчі не змінився.
Матч-відповідь відбудеться 10 березня в Ліверпулі. Для того, щоб розраховувати на вихід у чвертьфінал німцям необхідно буде забивати мінімум двічі.
Докладніше про всіх парах 1/8 фіналу ЛЧ, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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