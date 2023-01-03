"Ліверпуль" вп'яте програв у сезоні АПЛ: відео

Несподіваною поразкою для "Ліверпуля" завершився виїзний матч англійської Прем'єр-ліги проти "Брентфорда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Англія, Прем'єр-ліга, 19-й тур
"Брентфорд" – "Ліверпуль" – 3:1
Голи: Конате, 19 (автогол), Вісса, 42, Мбемо, 84 – Окслейд-Чемберлен, 50
У дебюті гострішими виглядали мерсисайдці. Зокрема, ван Дейк пробив у голкіпера після розіграшу кутового. Натомість Нуньєс після передачі Салаха на хід навіть обіграв Райю, але з лінії м'яч виніс оборонець.
А на 18-й хвилині вперед вийшли "бджоли". Допоміг стандарт і фарт – навіс від кутового прапорця намагався винести Конате, однак м'яч від центрбека влетів у кут воріт Аліссона. Перед перервою "Брентфорд" закріпив перевагу, коли Вісса влучно пробив головою після подачі Єнсена з кута штрафного.
Зі стартом другої половини "Ліверпуль" кинувся відіграватися. Швидкий гол "червоних" вийшов схожим на другий гол господарів. Роль асистента виконав Александер-Арнольд, а замкнув навіс Окслейд-Чемберлен. Проте, розвинути локальний успіх гості не зуміли.
Під завісу зустрічі "Брентфорд" забив третій м'яч. Мбемо запресингував оборонця після передачі з глибини, вийшов на побачення з Аліссоном і переграв бразильського воротаря в ближньому бою – 3:1 у підсумку. Ця поразка стала для "Ліверпуля" п'ятою у сезоні. За всю кампанію 2021/22 мерсисайдці програли двічі.
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