UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ліверпуль" вп'яте програв у сезоні АПЛ: відео

Фото: "Брентфорд" шокував "Ліверпуль" на домашній арені (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорців

Несподіваною поразкою для "Ліверпуля" завершився виїзний матч англійської Прем'єр-ліги проти "Брентфорда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Брентфорд" – "Ліверпуль" – 3:1

Голи: Конате, 19 (автогол), Вісса, 42, Мбемо, 84 – Окслейд-Чемберлен, 50

У дебюті гострішими виглядали мерсисайдці. Зокрема, ван Дейк пробив у голкіпера після розіграшу кутового. Натомість Нуньєс після передачі Салаха на хід навіть обіграв Райю, але з лінії м'яч виніс оборонець.

А на 18-й хвилині вперед вийшли "бджоли". Допоміг стандарт і фарт – навіс від кутового прапорця намагався винести Конате, однак м'яч від центрбека влетів у кут воріт Аліссона. Перед перервою "Брентфорд" закріпив перевагу, коли Вісса влучно пробив головою після подачі Єнсена з кута штрафного.

Зі стартом другої половини "Ліверпуль" кинувся відіграватися. Швидкий гол "червоних" вийшов схожим на другий гол господарів. Роль асистента виконав Александер-Арнольд, а замкнув навіс Окслейд-Чемберлен. Проте, розвинути локальний успіх гості не зуміли.

Під завісу зустрічі "Брентфорд" забив третій м'яч. Мбемо запресингував оборонця після передачі з глибини, вийшов на побачення з Аліссоном і переграв бразильського воротаря в ближньому бою – 3:1 у підсумку. Ця поразка стала для "Ліверпуля" п'ятою у сезоні. За всю кампанію 2021/22 мерсисайдці програли двічі.

До слова, напередодні склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат АнгліїЛиверпуль