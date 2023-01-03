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"Ливерпуль" в пятый раз проиграл в сезоне АПЛ: видео

Фото: "Брентфорд" шокировал "Ливерпуль" на домашней арене (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданным поражением для "Ливерпуля" завершился выездной матч английской Премьер-лиги против "Брентфорда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 19-й тур

"Брентфорд" – "Ливерпуль" – 3:1

Голы: Конате, 19 (автогол), Висса, 42, Мбемо, 84 – Окслейд-Чемберлен, 50

В дебюте более острыми выглядели мерсисайдцы. В частности, ван Дейк пробил в голкипера после розыгрыша углового. В свою очередь Нуньес после передачи Салаха на ход даже обыграл Райю, но с линии мяч вынес защитник.

А на 18-й минуте вперед вышли "пчелы". Помог стандарт и фарт – навес от углового флажка пытался вынести Конате, однако мяч от центрбека влетел в угол ворот Алиссона. Перед перерывом "Брентфорд" закрепил преимущество, когда Висса точно пробил головой после подачи Йенсена с угла штрафной.

Со стартом второй половины "Ливерпуль" бросился отыгрываться. Быстрый гол "красных" получился похожим на второй гол хозяев. Роль ассистента исполнил Александер-Арнольд, а замкнул навес Окслейд-Чемберлен. Однако развить локальный успех гости не сумели.

Под занавес встречи "Брентфорд" забил третий мяч. Мбемо запрессинговал защитника после передачи из глубины, вышел на свидание с Алиссоном и обыграл бразильского вратаря в ближнем бою – 3:1 в итоге. Это поражение стало для "Ливерпуля" пятым в сезоне. За всю кампанию 2021/22 мерсисайдцы проиграли дважды.

К слову, накануне составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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