"Ливерпуль" продлил контракт с Клоппом до 2024 года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил соглашение с клубом до 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдской команды.

Прошлое соглашение было рассчитано до лета 2021. Помимо Клоппа соглашения были продлены с его ассистентами - Петером Кравитцем и Пепейном Лейндерсом.

С момента назначения немецкого специалиста в октябре 2015 года "Ливерпуль" добился значительного прогресса.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" не стал чемпионом Англии, но до последнего тура боролся за титул. Однако клуб завоевал трофей Лиги чемпионов, одолев в финале "Тоттенхэм Хотспур" (2:0). А затем в серии пенальти обыграл "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА.

В настоящий момент "красные" уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, недавно наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был введен в Зал славы ассоциации тренеров английских футбольных лиг.