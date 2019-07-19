Клопп пока не намерен продлевать контракт с "Ливерпулем"

Фото: Юрген Клопп (liverpoolfc.com)

Нынешнее соглашение между сторонами действует еще три года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не намерен в ближайшее время продлевать контракт с клубом. Немца цитирует The Telegraph.

Нынешнее соглашение с немецким специалистом рассчитано до 2022 года.

"Я не уйду до окончания контракта. Это мое желание. У нас достаточно времени для принятия решений по новому контракту. Нет необходимости делать это сейчас. Три года - это слишком рано для беспокойства. Это просто контракт", - сказал Клопп.

"Ливерпуль" в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов, а в чемпионате Англии занял второе место.

Клопп тренирует "красных" с 2015 года, а до этого семь лет работал в "Боруссии" из Дортмунда.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" намерен продлить контракт с Клоппом после победы в ЛЧ.