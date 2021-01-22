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"Ливерпуль" прервал домашнюю серию без поражений в АПЛ

Пятница 22 января 2021 08:43
"Ливерпуль" прервал домашнюю серию без поражений в АПЛ
Фото: "Ливерпуль" - "Бернли" (twitter.com/LFC)
Автор: Вера Олейник

"Ливерпуль" проиграл дома "Бернли" в перенесенном матче 18 тура чемпионата Англии со счетом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий Эшли Барнс, реализовавший пенальти на 83 минуте.

Об этом сообщается на сайте "мерсисайдцев".

Таким образом, "красные" потерпели поражение на "Энфилде" в рамках английской Премьер-лиге впервые с апреля 2017 года, когда в 34 туре первенства страны команда Юргена Клоппа уступила "Кристал Пэлас" (1:2).

Беспроигрышная домашняя серия "Ливерпуля" составила 68 матчей – это вторая по продолжительности серия в истории чемпионата Англии. Рекорд принадлежит лондонскому "Челси" – 86 встреч.

На данный момент "Ливерпуль" занимает четвертое место турнирной таблицы АПЛ, "Бернли" идет на 16 позиции. В следующем туре 28 января команда Юргена Клоппа сыграет с лондонским "Тоттенхэмом", а подопечные Шона Дайча встретятся с "Астон Виллой".

Напомним, в прошлом сезоне "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

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