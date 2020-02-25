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"Ливерпуль" повторил рекорды чемпионата Англии

Новости » Спорт     25.02.2020 - 10:13
"Ливерпуль" повторил рекорды чемпионата Англии
Фото: игроки "Ливерпуля" (twitter.com/LFC)

Команда гонится за беспроигрышной серией

"Ливерпуль" одержал победу в домашнем матче 27 тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (3:2), повторив сразу несколько национальных рекордов. Об этом сообщается на сайте мерсисайдского клуба.

Для команды эта победа стала 26 в текущем сезоне чемпионата Англии и 18 подряд. По количеству побед кряду команда повторила рекорд "Манчестер Сити", установленный в 2017 году.

Кроме того, в сезоне-2003/04 лондонский "Арсенал" под руководством Арсена Венгера также одержал 26 побед. В той кампании "канониры" не потерпели ни одного поражения в чемпионате и к настоящему моменту остаются единственной командой в истории Премьер-лиги, которой покорилось это достижение.

Также "красные" выиграли 21 раз подряд на "Энфилде", повторив тем самым собственный же рекорд 1972 года по количеству домашних побед. Тогда команду возглавлял легендарный Билл Шенкли. Обновить рекорд "Ливерпуль" сможет 7 марта в матче против "Борнмута".

Серия без поражений составляет 44 матча - "Арсенал" в 2003-2004 годах не проигрывал 49 встреч. Последний раз мерсисайдцы проигрывали в АПЛ 3 января 2019 в матче против "Манчестер Сити".

От досрочной победы в чемпионате Англии подопечных Юргена Клоппа теперь отделяет всего четыре победы.

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