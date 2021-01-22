"Ліверпуль" перервав домашню серію без поразок в АПЛ

Фото: "Ліверпуль" - "Бернлі" (twitter.com/LFC)

"Ліверпуль" програв вдома "Бернлі" у перенесеному матчі 18 туру чемпіонату Англії з рахунком 0:1. Автором єдиного гола став нападник Ешлі Барнс, який реалізував пенальті на 83 хвилині.

Про це повідомляється на сайті "мерсисайдців".

Таким чином, "червоні" зазнали поразки на "Енфілді" в рамках англійської Прем'єр-лізі вперше з квітня 2017 року, коли в 34 турі першості країни команда Юргена Клоппа поступилася "Кристал Пелас" (1:2).

Безпрограшна домашня серія "Ліверпуля" склала 68 матчів – це друга за тривалістю серія в історії чемпіонату Англії. Рекорд належить лондонському "Челсі" – 86 зустрічей.

Наразі "Ліверпуль" займає четверте місце турнірної таблиці АПЛ, "Бернлі" йде на 16 позиції. У наступному турі 28 січня команда Юргена Клоппа зіграє з лондонським "Тоттенхемом", а підопічні Шона Дайча зустрінуться з "Астон Віллою".

Нагадаємо, минулого сезону "Ліверпуль" вперше за 30 років став чемпіоном Англії.