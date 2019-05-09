"Ливерпуль" предложит новый контракт автору дубля в Лиге чемпионов

Фото: Дивок Ориги (twitter.com/lfc)

Бельгийский форвард не является игроком основы

Английский "Ливерпуль" собирается предложить новый контракт бельгийскому нападающему Дивоку Ориги. Об этом сообщает Independent.

По информации источника, дубль нападающего в ответном полуфинале Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны" впечатлил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, и он решил продлить контракт с Ориги.

Форвард не является игроком основы в команде. Зимой бельгиец мог уйти в аренду, он попал в сферу интересов "Эвертона", "Кристал Пэласа" и "Вулверхэмптона", но футболист остался и выиграл конкуренцию у Дэниэла Старриджа и Джердана Шакири.

Срок текущего соглашения Ориги с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2020 года. В этом сезоне он выходил на поле в 20 матчах во всех турнирах в которых сумел забить семь голов и отдать два ассиста.

В частности, на его счету дубль в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Барселоны" (4:0). Данный счет позволил "Ливерпулю" выйти в финал после поражения в первой встрече 0:3. В решающем матче его соперником станет "Тоттенхэм".