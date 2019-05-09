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"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Новости » Спорт    09.05.2019 - 00:03
"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Фото: "Аякс" - "Тоттенхэм" (twitter.com/AFCAjax)

Еще один невероятный камбэк в нынешнем розыгрыше турнира

"Тоттенхэм" одержал победу над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. Встреча на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме завершилась со счетом 3:2.

Сначала счет в матче на 5 минуте встречи открыл капитан хозяев Матейс де Лигт. На 36 минуте игры амстердамский клуб удвоил преимущество благодаря усилиям полузащитника Хаким Зиеша и, казалось, что он снял все вопросы о втором финалисте Лиги чемпионов.

Но в начале второго тайма "Тоттенхэм" вернул интригу в игре. На 55 минуте отставание в счете сократил полузащитник "шпор" Лукас Моура, а через 4 минуты он оформил дубль и сравнял цифры на табло. 

Уже в компенсированное время на 90+6 минуте все тот же Моура оформил хет-трик.

Первый матч между командами, который проходил 30 апреля на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершился со счетом 1:0 в пользу "Аякса".

Таким образом "шпоры" впервые в истории вышли в финал ЛЧ, где сыграют с "Ливерпулем", который накануне также совершил невероятный камбэк, обыграв "Барселону".

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов
Новости Украины ТоттенхэмАяксфиналЛига Чемпионов
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