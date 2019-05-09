ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ліверпуль" запропонує новий контракт автору дубля в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт    09.05.2019 - 13:33
Ліверпуль" запропонує новий контракт автору дубля в Лізі чемпіонів
Фото: Дивок Орігі (twitter.com/lfc)

Бельгійський форвард не є гравцем основи

Англійський "Ліверпуль" збирається запропонувати новий контракт бельгійському нападнику Дивока Орігі. Про це повідомляє Independent.

За інформацією джерела, дубль нападника в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти каталонської "Барселони" вразив головного тренера «Ліверпуля» Юргена Клоппа, і він вирішив продовжити контракт з Орігі.

Форвард не є гравцем основи в команді. Взимку бельгієць міг піти в оренду, він потрапив у сферу інтересів "Евертона", "Кристал Пеласа" і "Вулверхемптона", але футболіст залишився і виграв конкуренцію у Деніела Старріджа і Джердана Шакірі.

Термін поточної угоди Орігі з "Ліверпулем" розрахований до червня 2020 року. У цьому сезоні він виходив на поле у 20 матчах у всіх турнірах в яких зумів забити сім голів і віддати два ассисти.

Зокрема, на його рахунку дубль в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони" (4:0). Даний рахунок дозволив "Ліверпулю" вийти у фінал після поразки в першій зустрічі 0:3. У вирішальному матчі його суперником стане "Тоттенхем".

Шість гравців "Ман Сіті" потрапили в символічну збірну сезону АПЛ Мессі визнаний кращим гравцем матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Новини України ЛиверпульБарселонаполуфиналконтрактФутболЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся