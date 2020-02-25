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"Ліверпуль" повторив рекорди чемпіонату Англії

Новини » Спорт     25.02.2020 - 10:13
"Ліверпуль" повторив рекорди чемпіонату Англії
Фото: гравці "Ліверпуля" (twitter.com/LFC)

Команда женеться за безпрограшною серією

"Ліверпуль" здобув перемогу в домашньому матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги з "Вест Хем Юнайтед" (3:2), повторивши відразу кілька національних рекордів. Про це повідомляється на сайті мерсисайдського клубу.

Для команди ця перемога стала 26 в поточному сезоні чемпіонату Англії і 18 поспіль. За кількістю перемог поспіль команда повторила рекорд "Манчестер Сіті", встановлений у 2017 році.

Крім того, у сезоні-2003/04 лондонський "Арсенал" під керівництвом Арсена Венгера також здобув 26 перемог. В тій кампанії "каноніри" не зазнали жодної поразки в чемпіонаті і на цей момент залишаються єдиною командою в історії Прем'єр-ліги, якій підкорилося це досягнення.

Також "червоні" виграли 21 раз поспіль на "Енфілді", повторивши тим самим власний же рекорд 1972 року за кількістю домашніх перемог. Тоді команду очолював легендарний Білл Шенклі. Оновити рекорд "Ліверпуль" зможе 7 березня в матчі проти "Борнмута".

Серія без поразок становить 44 матчі - лондонський "Арсенал" у 2003-2004 роках не програвав 49 зустрічей. Від дострокової перемоги в чемпіонаті Англії підопічних Юргена Клоппа тепер відділяє лише чотири перемоги.

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