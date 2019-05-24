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"Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов

Новости » Спорт    24.05.2019 - 14:14
"Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов
Фото: футболисты "Ливерпуля" готовятся к финалу ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)

Исполнительный директор клуба обсудит этот вопрос с президентом УЕФА

"Ливерпуль" недоволен тем, как были распределены билеты на финальный матч Лиги чемпионов-2018/19 против "Тоттенхэм Хотспур". Об этом сообщает The Independent.

"Мерсисайдцы", как и их соперники из Лондона, получили квоту в 16 613 билетов, в то время как стадион "Ванда Метрополитен", на котором пройдет игра, вмещает 64 тысяч зрителей.

По информации издания, исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур поднимет вопрос о распределении билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином на встрече, которая планируется на следующей неделе.

Матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится 1 июня. Главным арбитром финала назначен 42-летний Дамир Скомина. 

Ранее еще два английских клуба - "Арсенал" и "Челси" выразили намерение вернуть часть билетов на финальный матч Лиги Европы. Команды не сумели реализовать выделенные для них билеты через транспортных проблем. Победитель Лиги Европы определится 29 мая в Баку.

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