ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ліверпуль" незадоволений розподілом квитків на фінал Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    24.05.2019 - 14:14
"Ліверпуль" незадоволений розподілом квитків на фінал Ліги чемпіонів
Фото: футболісти "Ліверпуля" готуються до фіналу ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)

Виконавчий директор клубу обговорить це питання з президентом УЄФА

"Ліверпуль" незадоволений тим, як були розподілені квитки на фінальний матч Ліги чемпіонів-2018/19 проти "Тоттенхем Хотспур". Про це повідомляє The Independent.

"Мерсісайдці", як і їхні суперники з Лондона, отримали квоту в 16 613 квитків, в той час як стадіон "Ванда Метрополітан", на якому пройде гра, вміщує 64 тисячі глядачів.

За інформацією видання, виконавчий директор "Ліверпуля" Пітер Мур підніме питання про розподіл квитків з президентом УЄФА Олександром Чеферін на зустрічі, яка планується на наступному тижні.

Матч між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" відбудеться 1 червня. Головним арбітром фіналу призначений 42-річний Дамір Скоміна.

Раніше ще два англійські клуби - "Арсенал" і "Челсі" висловили намір повернути частину квитків на фінальний матч Ліги Європи. Команди не зуміли реалізувати виділені для них квитки через транспортних проблем. Переможець Ліги Європи визначиться 29 травня в Баку.

"Арсенал" вирішив не брати Мхітаряна на фінал Ліги Європи в Баку Вперше в фіналах єврокубків зіграють клуби з однієї країни
Новини України ЛиверпульТоттенхэмфиналбилетыФінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся