"Ліверпуль" незадоволений розподілом квитків на фінал Ліги чемпіонів

Фото: футболісти "Ліверпуля" готуються до фіналу ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)

Виконавчий директор клубу обговорить це питання з президентом УЄФА

"Ліверпуль" незадоволений тим, як були розподілені квитки на фінальний матч Ліги чемпіонів-2018/19 проти "Тоттенхем Хотспур". Про це повідомляє The Independent.

"Мерсісайдці", як і їхні суперники з Лондона, отримали квоту в 16 613 квитків, в той час як стадіон "Ванда Метрополітан", на якому пройде гра, вміщує 64 тисячі глядачів.

За інформацією видання, виконавчий директор "Ліверпуля" Пітер Мур підніме питання про розподіл квитків з президентом УЄФА Олександром Чеферін на зустрічі, яка планується на наступному тижні.

Матч між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" відбудеться 1 червня. Головним арбітром фіналу призначений 42-річний Дамір Скоміна.

Раніше ще два англійські клуби - "Арсенал" і "Челсі" висловили намір повернути частину квитків на фінальний матч Ліги Європи. Команди не зуміли реалізувати виділені для них квитки через транспортних проблем. Переможець Ліги Європи визначиться 29 травня в Баку.