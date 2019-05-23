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"Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА часть билетов на финал ЛЕ в Баку

Новости » Спорт    23.05.2019 - 09:31
"Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА часть билетов на финал ЛЕ в Баку
Фото: Baku Olympic Stadium (twitter.com/EuropaLeague)

Финалисты не смогли реализовать все билеты

Финалисты Лиги Европы-2018/19 лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА свыше 6 тысяч билетов на решающий матч, который состоится в Баку. Об этом сообщает The Times.

Как отмечается, клубы не смогли реализовать более половины из выделенной квоты билетов на игру. На данный момент "Арсенал" продал около 3,5 тысячи билетов, "Челси" - около 2 тысячи. Всего УЕФА выделил клубам по 5,8 тысяч билетов, что составляет менее 10% от вместимости стадиона, на котором пройдет финал.

Причиной отсутствия спроса называются высокая стоимость авиарейсов, малая пропускная способность аэропорта в Баку, позднее начало игры, а также то, что бакинские отели резко подняли цены на свои услуги.

С аналогичными проблемами столкнулись и спонсоры УЕФА, которым выделили 2 тысячи билетов. Если клубы не смогут реализовать свою квоту и вернут билеты, они поступят в продажу для местных болельщиков. На данный момент на игру реализовано около 23 тысяч билетов.

Финальный матч Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" пройдет в Баку 29 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Арсенал" ранее раскритиковал УЕФА из-за проведения финала Лиги Европы в Баку.

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