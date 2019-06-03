"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Клоппом после победы в ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может продлить контракт со своим нынешним клубом. Об этом информирует The Guardian

Несмотря на то что действующее соглашение истекает летом 2022 года, руководство мерсисайдского клуба уже сейчас хочет его продлить.

Владельцы "Ливерпуля" готовы предложить 51-летнему немецкому специалисту новый контракт с повышенной зарплатой. Детали потенциального предложения не уточняются, но вопрос является приоритетным, и его постараются решить в течение этого лета.

В завершившемся сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0). Немец впервые в своей карьере стал победителем турнира. Это также первый его трофей в качестве наставника "Ливерпуля".

В чемпионате Англии команда заняла второе место.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" после финала Лиги чемпионов предложит двум игрокам новые контракты.