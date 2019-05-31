ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Ливерпуль" предложит двум игрокам новые контракты после финала ЛЧ

Новости » Спорт    31.05.2019 - 10:37
"Ливерпуль" предложит двум игрокам новые контракты после финала ЛЧ
Фото: (twitter.com/lfc)

"Красные" хотят сохранить своих возрастных исполнителей

Полузащитнику и защитнику "Ливерпуля" Джеймсу Милнеру и Жоэлю Матипу соответственно будут предложены новые контракты после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Telegraph

Источник утверждает, что руководство команды довольно выступлениями возрастных игроков и попытается вознаградить их новыми соглашениями. 
Несмотря на возраст Милнера, он остается одним из сильнейших в команде. Матип также неплохо проявил себя во второй части сезона, поэтому тренерский штаб видит его как основного игрока центра защиты рядом с ван Дейком.

Текущее соглашение 33-летнего Милнера рассчитано до середины следующего года. В клубе планируют продлить с ним договор еще на один год.т Аналогичная ситуация по контракту и у 27-летнего Матипа. На каких условиях хотят продлить с ним соглашение источник не уточняет.

Финальный матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится 1 мая в Мадриде.

Напомним, "Ливерпуль" предложит новый контракт автору дубля в ответном полуфинале Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны".

"Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов Назначен судья на финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
Новости Украины ЛиверпульфиналконтрактФинал Лиги чемпионовЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь