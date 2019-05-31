"Ливерпуль" предложит двум игрокам новые контракты после финала ЛЧ

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"Красные" хотят сохранить своих возрастных исполнителей

Полузащитнику и защитнику "Ливерпуля" Джеймсу Милнеру и Жоэлю Матипу соответственно будут предложены новые контракты после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Telegraph

Источник утверждает, что руководство команды довольно выступлениями возрастных игроков и попытается вознаградить их новыми соглашениями.

Несмотря на возраст Милнера, он остается одним из сильнейших в команде. Матип также неплохо проявил себя во второй части сезона, поэтому тренерский штаб видит его как основного игрока центра защиты рядом с ван Дейком.

Текущее соглашение 33-летнего Милнера рассчитано до середины следующего года. В клубе планируют продлить с ним договор еще на один год.т Аналогичная ситуация по контракту и у 27-летнего Матипа. На каких условиях хотят продлить с ним соглашение источник не уточняет.

Финальный матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится 1 мая в Мадриде.

Напомним, "Ливерпуль" предложит новый контракт автору дубля в ответном полуфинале Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны".