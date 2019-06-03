"Ліверпуль" має намір продовжити контракт з Клоппом після перемоги в ЛЧ

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп може продовжити контракт зі своїм нинішнім клубом. Про це інформує The Guardian

Попри те, що чинна угода закінчується влітку 2022 року, керівництво мерсисайдського клубу вже зараз хоче його продовжити.

Власники "Ліверпуля" готові запропонувати 51-річному німецькому фахівцеві новий контракт з підвищеною зарплатою. Деталі потенційної пропозиції не уточнюються, але питання є пріоритетним, і його намагатимуться вирішити протягом цього літа.

У сезоні, що завершився, "Ліверпуль" виграв Лігу чемпіонів, обігравши в фіналі "Тоттенхем" (2:0). Німець вперше у своїй кар'єрі став переможцем турніру. Це також перший його трофей в ролі наставника "Ліверпуля".

У чемпіонаті Англії команда посіла друге місце.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Ліверпуль" після фіналу Ліги чемпіонів запропонує двом гравцям нові контракти.