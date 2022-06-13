ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ліверпуль" домовився про купівлю конкурента Яремчука

Новость на русском →
Лісабон, Понеділок 13 червня 2022 10:25
"Ліверпуль" домовився про купівлю конкурента Яремчука Фото: Дарвін Нуньєс (twitter.com/slbenfica_en)
Автор: Антон Федорців

Лісабонська "Бенфіка" прийняла пропозицію англійського "Ліверпуля" щодо продажу нападника Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Орли" погодилися продати форварда за 75 млн євро. Із врахуванням різноманітних бонусів сума трансферу може зрости до 100 мільйонів.

Тепер Нуньєс повинен підписати контракт із англійським грандом. Перед укладенням угоди 22-річний уругваєць пройде медичне обстеження. Усі деталі співпраці з мерсисайдцями забивний нападник вже узгодив і підпише контракт на 6 років.

У сезоні 2021/22 Дарвін Нуньєс провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 34 м'ячі. Він виграв конкуренцію за місце в основі "Бенфіки" в українця Романа Яремчука та швейцарця Харіса Сеферовіча.

Нуньєс є вихованцем уругвайського "Пеньяроля". У Європі він захищав кольори іспанської "Альмерії", звідки перебрався до Лісабона за 24 млн у євровалюті.

До слова, збірна Іспанії впевнено розібралася з чехами у Лізі націй УЄФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ливерпуль Бенфика Чемпіонат Англії
NEWS
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає