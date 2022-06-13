"Ліверпуль" домовився про купівлю конкурента Яремчука
Лісабонська "Бенфіка" прийняла пропозицію англійського "Ліверпуля" щодо продажу нападника Дарвіна Нуньєса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Орли" погодилися продати форварда за 75 млн євро. Із врахуванням різноманітних бонусів сума трансферу може зрости до 100 мільйонів.
Тепер Нуньєс повинен підписати контракт із англійським грандом. Перед укладенням угоди 22-річний уругваєць пройде медичне обстеження. Усі деталі співпраці з мерсисайдцями забивний нападник вже узгодив і підпише контракт на 6 років.
У сезоні 2021/22 Дарвін Нуньєс провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 34 м'ячі. Він виграв конкуренцію за місце в основі "Бенфіки" в українця Романа Яремчука та швейцарця Харіса Сеферовіча.
Нуньєс є вихованцем уругвайського "Пеньяроля". У Європі він захищав кольори іспанської "Альмерії", звідки перебрався до Лісабона за 24 млн у євровалюті.
До слова, збірна Іспанії впевнено розібралася з чехами у Лізі націй УЄФА.
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