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Лига наций: Испания уверенно одолела Чехию, Португалия без Роналду проиграла Швейцарии

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Европа, Понедельник 13 июня 2022 09:58
Лига наций: Испания уверенно одолела Чехию, Португалия без Роналду проиграла Швейцарии Фото: Пабло Сарабия (справа) забил второй мяч чехам (twitter.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый тур группового этапа стартовал в Дивизионе А Лиги наций УЕФА. Победы одержали сборные Испании и Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига наций, Дивизион А, группа A2, 4-й тур

Испания – Чехия – 2:0

Голы: Солер, 24, Сарабия, 75

Швейцария – Португалия – 1:0

Гол: Сеферович, 1

"Фурия Роха" забила по мячу в каждом из таймов противостояния со сборной Чехии. В середине первого тайма счет открыл Карлос Солер, ударом в одно касание замкнув передачу Асенсио. После перерыва удвоил преимущество испанцев Пабло Сарабия – Ферран Торрес прострелил вдоль ворот, а вингер замкнул дальнюю стойку ворот.

Зато швейцарцы забили Португалии на 1-й минуте. Это Видмер подал с правого фланга на Харриса Сеферовича, который направил головой мяч в дальний угол ворот Патрисиу. Пиренейцы упустили ряд моментов – забивать могли Данилу, Рафа и Бернарду Силвы. Но без своего лидера Роналду отыграться так и не смогли.

Турнирное положение в группе А2 Лиги наций:

Лига наций: Испания уверенно одолела Чехию, Португалия без Роналду проиграла Швейцарии

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