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Ливерпуль - Челси: где смотреть матч

Новости » Спорт    14.08.2019 - 15:06
Ливерпуль - Челси: где смотреть матч
Фото: "Ливерпуль" - "Челси" (twitter.com/ChelseaFC)

Где и когда начнется поединок за Суперкубок УЕФА

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" встретится в матче за Суперкубок УЕФА с "Челси", взявшим верх в финале прошлой Лиги Европы. В предстоящем противостоянии букмекеры считают явным фаворитом "красных".

14 августа 22:00
Стамбул, стадион "Бешикташ Парк"

Матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Челси", состоится в среду, 14 августа, на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле, Турция.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Время начала матча - 22:00 по Киеву.

За час до стартового свистка в эфир выйдет передача "Предматчевая студия", в которой ведущий вместе с экспертами обсудят последние новости команд. В "Послематчевой студии" уже будут обговорены подробности поединка.

Напомним, впервые в истории мужской еврофинал обслужит женская бригада арбитров. Главным судьей станет француженка Стефани Фраппар, которой будут помогать соотечественница Мануэла Николози и ирландка Мишель О'Нил. Четвертым рефери будет турок Джюнейт Чакыр.

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