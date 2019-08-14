Ливерпуль - Челси: анонс матча

Фото: Суперкубок УЕФА (uefa.com)

Готовимся к поединку за Суперкубок УЕФА

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и победитель Лиги Европы "Челси" разыграют первый еврокубковый трофей в этом сезоне - Суперкубок. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на канале Футбол 1. Букмекеры считают "красных" фаворитом противостояния. Впервые в истории матч крупного турнира УЕФА обслужит женщина-арбитр.

14 августа 22:00

Стамбул, стадион "Бешикташ Парк"

Впервые матч за Суперкубок УЕФА будет чисто английским. Всего в истории турнира было семь матчей с участием представителей одной страны: два итальянских и пять испанских. С 2014 года представители Испании четырежды встречались в Суперкубке УЕФА, в последний раз это случилось в прошлом году, когда "Атлетико" одолел "Реал".

"Ливерпуль", который в июне в шестой раз завоевал Кубок европейских чемпионов, в шестой раз сразится и за Суперкубок УЕФА. Этот трофей красные уже выигрывали трижды. Для двукратного чемпиона Лиги Европы "Челси" это будет четвертый поединок за Суперкубок. Два последних синие проиграли.

"Челси" и "Ливерпуль" сыграют в еврокубках в 11 раз, хотя впервые пересеклись в турнирах УЕФА только в 2005 году. Все десять предыдущих матчей пришлись на Лигу чемпионов. Пять из них завершились вничью, два выиграл "Ливерпуль, три - "Челси", и лишь однажды разница в счете превысила один мяч.

Впервые в истории мужской еврофинал обслужит женская бригада арбитров. Главным судьей станет француженка Стефани Фраппар, которой будут помогать соотечественница Мануэла Николози и ирландка Мишель О'Нил. Четвертым рефери будет турок Джюнейт Чакыр.