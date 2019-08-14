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Ліверпуль - Челсі: де дивитися матч

Новини » Спорт    14.08.2019 - 15:06
Ліверпуль - Челсі: де дивитися матч
Фото: "Ліверпуль" - "Челсі" (twitter.com/ChelseaFC)

Де і коли почнеться поєдинок за Суперкубок УЄФА

Переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" зустрінеться в матчі за Суперкубок УЄФА з "Челсі", що взяли верх у фіналі минулої Ліги Європи. В майбутньому протистоянні букмекери вважають явним фаворитом "червоних".

14 серпня 22:00
Стамбул, стадіон "Бешикташ Парк"

Матч за Суперкубок УЄФА, в якому зустрінуться "Ліверпуль" і "Челсі", відбудеться у середу, 14 серпня, на стадіоні "Бешикташ Парк" в Стамбулі, Туреччина.

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі Футбол 1. Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

За годину до стартового свистка в ефір вийде передача "Передматчева студія", в якій ведучий разом з експертами обговорять останні новини команд. В "Післяматчевій студії" вже будуть обговорені подробиці поєдинку.

Нагадаємо, вперше в історії чоловічий єврофінал обслужить жіноча бригада арбітрів. Головним суддею стане француженка Стефані Фраппар, якій будуть допомагати співвітчизниця Мануела Ніколозі і ірландка Мішель О'Ніл. Четвертим рефері буде турок Джюнейт Чакир.

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