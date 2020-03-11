Ливерпуль - Атлетико: анонс матча

Фото: "Ливерпуль" - "Атлетико" (facebook.com/AtleticodeMadrid)

Готовимся к ответному поединку 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" и "Атлетико" сойдутся в поединке второго раунда 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают "мерсисайдцев" явными фаворитами матча. Действующий победитель турнира постарается отыграться после поражения в первой игре.

11 марта 22:00

Ливерпуль, стадион Энфилд"

Предыдущая встреча

На арене "Метрополитано" все решил гол Сауля Ньигеса. Именно благодаря мячу, забитому на четвертой минуте, "матрасники" имеют небольшую фору перед ответным поединком.

Групповой этап

"Ливерпуль" выиграю свою группу, в которой также были "Наполи", "Зальцбург" и "Генк". "Атлетико" уступил первую строчку "Ювентусу", но смог обойти "Байер" и "Локомотив".

Внутреннее первенство

"Ливерпуль" на неделе разгромно проиграл "Уотфорду" (3:0), потерпев первое поражение в сезоне. Однако уже никто не сомневается, что в любом случае победа в АПЛ им гарантирована.

"Атлетико" одержал волевую победу над "Вильярреалом" со счетом 3:1 и возвращается на победный путь. Но все же есть опасения, попадет ли команда Симеоне в зону Лиги чемпионов.

Кадровая ситуация

У обеих команд нет дисквалифицированных игроков. На карточке "висят" игроки "Ливерпуля" Гомес, Мане и Робертсон, у "Атлетико" - лишь Корреа. Из-за травм Юрген Клопп не сможет рассчитывать на Алиссона и Шакири.