Ливень затопил улицы оккупированной Керчи

В оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.

В результате дождя начало топить этаж городской больницы № 1. Также вышла из берегов река Мелек-Чесме.

Напомним, в Украине разгулялась непогода, и из-за мощных ливней улицы некоторых городов превратились в "реки". 15 июня залило и Днепр, где буквально за пол часа дождь подтопил несколько районов.

Отметим, в течение прошлой недели по Украине шли дожди с грозами. Из-за непогоды были затоплены дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.

РБК-Украина писало, что сегодня ливень в Украине будет в большинстве областей, кроме западных. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди.