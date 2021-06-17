Злива затопила вулиці окупованої Керчі

В окупованому місті Керч сталась потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самойленко, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.

В результаті дощу почало топити поверх міської лікарні № 1. Також вийшла з берегів річка Мелек-Чесме.

Нагадаємо, в Україні розгулялася негода, і через потужні зливи вулиці деяких міст перетворилися на "річки". 15 червня залило і Дніпро, де буквально за пів години дощ підтопив кілька районів.

Зазначимо, протягом минулого тижня по Україні йшли дощі з грозами. Через негоду були затоплені будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

РБК-Україна писало, що сьогодні злива в Україні буде у більшості областей, крім західних. В Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні дощі.