Злива затопила вулиці окупованої Керчі

В окупованому місті Керч сталась потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самойленко, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.
Про це повідомляє "Керчь.ФМ".
Центр міста затопило, рівень води високо піднявся. Також злива ламала дерева, руйнувала паркани. Вулицями пливуть великогабаритні речі, сміттєві баки.
В результаті дощу почало топити поверх міської лікарні № 1. Також вийшла з берегів річка Мелек-Чесме.
Нагадаємо, в Україні розгулялася негода, і через потужні зливи вулиці деяких міст перетворилися на "річки". 15 червня залило і Дніпро, де буквально за пів години дощ підтопив кілька районів.
Зазначимо, протягом минулого тижня по Україні йшли дощі з грозами. Через негоду були затоплені будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.
РБК-Україна писало, що сьогодні злива в Україні буде у більшості областей, крім західних. В Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні дощі.