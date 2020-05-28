Ливень в центре Одессы: затопило улицы, часть трамваев и троллейбусов стоит

Погода в Одессе резко ухудшилась из-за сильного ливня, в результате которого затопило Приморскую и Балковскую улицы. Кроме того, в связи с непогодой не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Как сообщается, за три часа в Одессе выпало 18 миллиметров осадков. Работники коммунальных предприятий и служб проводят активное очищение ливневой канализации.

Фото: ливень в Одесее (dumskaya.net)

Из-за непогоды на Балковской, Приморской, Химической улице и в Рыбпорту не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №3,15, 18 22,27, а также троллейбусные маршруты №8,10.

В связи с этим, полиция Одессы ограничила движение транспорта на Балковской (от Маловского до Краснослободской), Приморской (от Военного спуска до Пересыпского моста), Химической (от Грушевского до Столбовой).

Отметим, последние несколько недель в Украине идут сильные дожди, которые сопровождаются грозами.

В интервью РБК-Украина директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в стране меняется климат.

Также напомним, что в Украине объявлено штормовое предупреждение в центральных, восточных и южных областях.