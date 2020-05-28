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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Происшествия     28.05.2020 - 08:49
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: дождь в Украине (УНИАН)

В северных областях ожидаются грозы с сильными порывами ветра до 20 м/с

Сегодня, 28 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение. По данным УкрГидрометцентра в северных областях ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/сек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. В частности, значительные дожди прогнозируют ночью в юго-восточной части Украины, а также в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Кроме того, днем в северных областях ожидаются грозы, а порывы ветра составят от 15 до 20 м/с (І уровень опасности).

В Киеве и Киевской области днем передают сильные дожди (І уровень опасности).

Напомним, погода в Украине 28 мая остается холодной и дождливой.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз на июнь, будет холоднее.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УкраинаШтормовое предупреждениеобласти
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