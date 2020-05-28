В Украине фиксируют одно из самых больших повышений температуры воздуха, меняется климат

Фото: потепление в Украине (РБК-Украина)

В целом потепление наиболее выражено в северных странах европейского континента

Во всех странах Северного полушария, в том числе и в Украине, отмечаются изменения климата, которые выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Для Украины это повышение одно из крупнейших.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Как он отметил, потепление наиболее выражено в северных странах европейского континента. Чем дальше на юг, оно менее выражено, но все равно доходит до Украины.

"Мне сложно судить относительно Австралии, ведь это Южное полушарие. Там есть свои особенности атмосферных процессов. А что касается Северного полушария, то во всех странах отмечаются изменения климата. Они выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Для Украины это повышение одно из крупнейших", - рассказал он.

Также он добавил, что южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческого. Это выражается в заметном повышении температуры и уменьшении эффективности осадков за счет их испарения.

Напомним, в этом году была теплая зима, но весна была холодная, с сильными дождями и грозами.

В частности, сегодня в Украине передают дожди с грозами в большинстве областей.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

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Автор: Анастасия Светлевская