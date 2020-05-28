Злива в центрі Одеси: затопило вулиці, частина трамваїв і тролейбусів стоїть

Погода в Одесі різко погіршилася через сильну зливу, в результаті якої затопило Приморську і Балківську вулиці. Крім того, у зв'язку з негодою не працюють або працюють у скороченому форматі трамвайні маршрути.

Про це повідомляє прес-служба одеської мерії.

Як повідомляється, за три години в Одесі випало 18 міліметрів опадів. Працівники комунальних підприємств і служб проводять активне очищення зливової каналізації.

Фото: злива в Одесее (dumskaya.net)

Через негоду на Балківській, Приморській, Хімічній вулицях і Рибпорті не працюють або працюють у скороченому форматі трамвайні маршрути №3,15, 18 22,27, а також тролейбусні маршрути №8,10.

У зв'язку з цим, поліція Одеси обмежила рух транспорту на Балківській (від Маловського до Краснослобідської), Приморській (від Військового узвозу до Пересипського мосту), Хімічній (від Грушевського до Стовпової).

Відзначимо, останні кілька тижнів в Україні йдуть сильні дощі, які супроводжуються грозами.

В інтерв'ю РБК-Україна директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що в країні змінюється клімат.

Також нагадаємо, що в Україні оголошено штормове попередження в центральних, східних і південних областях.