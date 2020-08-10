Ливень и шквальный ветер: в Киеве резко ухудшится погода

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

На местах возможных подтоплений дежурит спецтранспорт для ликвидации последствий непогоды

Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют грозы, ливни и сильные порывы ветра от +18 до +24 м/c. Также в столице возможен град.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации.

Как отмечают в ведомстве, Гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит 72 единицы спецтранспорта для ликвидации последствий непогоды.

Напомним, сегодня в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий в западных, центральных и северных областях.

Кроме того, ранее сообщалось, что погода в Украине в понедельник, 10 августа, будет с дождями и грозами на большей территории страны, а в южных регионах температура воздуха ожидается до +32 градусов тепла.

Также на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.