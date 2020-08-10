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Злива та шквальний вітер: в Києві різко погіршиться погода

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 12:59
Злива та шквальний вітер: в Києві різко погіршиться погода
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

На місцях можливих підтоплень чергує спецтранспорт для ліквідації наслідків негоди

Сьогодні у Києві синоптики прогнозують грозу, зливи та сильні пориви вітру від +18 до +24 м/c. Також у столиці можливий град.

Про це повідомляє прес-служба Київської державної адміністрації.

Як зазначають у відомстві, Гідрослужба КК "Київавтодор" працює у посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує 72 одиниці спецтранспорту для ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, сьогодні в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов у західних, центральних та північних областях.

Крім того, раніше повідомлялось, що погода в Україні у понеділок, 10 серпня, буде з дощами і грозами на більшій території країни, а у південних регіонах температура повітря очікується до +32 градусів тепла.

Також цього тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

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