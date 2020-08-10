На Украину надвигаются грозы

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр

Сегодня, 10 августа, в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий в западных, центральных и северных областях. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня утром и днем ожидаются грозы в западных, северных и большинстве центральных областей Украины. В Киеве и области в то же время пройдут грозовые дожди (І уровень опасности).

Кроме того, в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 10 августа, будет с дождями и грозами на большей территории страны, а в южных регионах температура воздуха ожидается до +32 градусов тепла.

Также РБК-Украина сообщало, что на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.