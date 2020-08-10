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Дожди в большинстве регионов и до +32 на юге: погода в Украине на сегодня

Украина, Понедельник 10 августа 2020 08:00
Дожди в большинстве регионов и до +32 на юге: погода в Украине на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Украине ожидаются грозовые дожди

Погода в Украине в понедельник, 10 августа, будет с дождями и грозами на большей территории страны. В южных областях будет теплее - ожидается до +32 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Юго-восточные области дождь с грозами обойдет. Днем ожидается от +26 до +32 тепла, а ночью от +14 до +21 градуса.

На западе ожидаются грозовые дожди в дневное время, а ночью - без осадков. Температура воздуха составит от +24 до +28 тепла, а ночью от +14 до +17 градусов.

В центре и на севере страны ожидается от +25 до +28 тепла, также с грозовыми дождями в дневное время. Ночью будет до +14 +17 градусов.

Скорость ветра по стране составит от 5 до 10 метров за секунду.

Дожди в большинстве регионов и до +32 на юге: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 10 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем будет от +25 до +27 тепла, а ночью опуститься до +15 градусов.

Дожди в большинстве регионов и до +32 на юге: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 10 августа (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, на следующей неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Напомним, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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