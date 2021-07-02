Ливень накроет Украину. Есть угроза паводков в горах

В Украине, кроме южного региона, сегодня будут идти дожди. В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сегодня в Украине грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области грозы, днем местами по области град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
На реках Закарпатья, реках бассейнов Прута, Сирета (Ивано-Франковская и Черновицкая области), Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 метров.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (желтый уровень опасности).
Напомним, дожди не отступают, но сегодня на востоке Украины сухо.
Отметим, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на июль.
РБК-Украина писало, что за месяц в Киеве обновлено 10 температурных рекордов.