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Злива накриє Україну. Є загроза паводків у горах

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні, крім південного регіону, сьогодні будуть йти дощі. У горах iснує загроза формування локальних селевих потоків.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні в Україні грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; у західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області грози, вдень подекуди по області град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

На рiчках Закарпаття, річках басейнiв Прута, Сiрету (Івано-Франківська та Чернівецька області), Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очікуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,5 метрів.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків (жовтий рівень небезпеки).

Нагадаємо, дощі не відступають, але сьогодні на сході України сухо.

Зазначимо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на липень.

РБК-Україна писало, що за місяць у Києві оновлено 10 температурних рекордів.

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