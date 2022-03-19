В ливанской "Хезболле" открестились от участия в войне с Украиной на стороне РФ

Глава ливанской исламистской организации "Хезбалла" Сайед Хасан Насралла категорически опровергает сообщения об отправке боевиков группировки в Украину для участия в боевых действиях на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

"Никто из "Хезбаллы", ни боец, ни военный эксперт, не выходил на эту арену или любую из арен этих войн", - заверил он. На церемонии в пятницу Сайед Хасан Насралла в категоричной форме заявил, что организация не направляла никого из своих боевиков на российскую войну против Украины.