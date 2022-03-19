UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ливанской "Хезболле" открестились от участия в войне с Украиной на стороне РФ

Фото: лидер "Хезбаллы" Сайед Хасан Насралла (almayadeen.net)
Автор: Владимир Костырин

Глава ливанской исламистской организации "Хезбалла" Сайед Хасан Насралла категорически опровергает сообщения об отправке боевиков группировки в Украину для участия в боевых действиях на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

"Никто из "Хезбаллы", ни боец, ни военный эксперт, не выходил на эту арену или любую из арен этих войн", - заверил он.

На церемонии в пятницу Сайед Хасан Насралла в категоричной форме заявил, что организация не направляла никого из своих боевиков на российскую войну против Украины.

Ранее лидер Кремля Владимир Путин дал добро на отправку 16 тысяч наем "добровольцев" с Ближнего Востока для боевых действий в Украине вместе со своими войсками.

Добавим, что по данным украинской разведки, сирийский президент Асад решил помочь РФ живой силой, и намерен отправить в Украину 40 тысяч наемников.

Также в Генштабе ВСУ сообщали об информации о том, что Москва навербовала 1 тысячу боевиков сирийского диктатора Башара Асада и группировки "Хезболла".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХезболлаВойна России против Украины