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У ліванській "Хезболі" відхрестилися від участі у війні з Україною на боці РФ

Фото: лідер "Хезбали" Сайед Хасан Насралла (almayadeen.net)
Автор: Володимир Костирін

Глава ліванської ісламістської організації "Хезбала" Сайєд Хасан Насралла категорично спростовує повідомлення про відправку бойовиків угруповання в Україну для участі в бойових діях на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ліванський телеканал Al Mayadeen.

"Ніхто з "Хезбали", ані боєць, ані військовий експерт, не виходив на цю арену або будь-яку з арен цих воєн", - запевнив він.

На церемонії в п'ятницю Сайєд Хасан Насралла в категоричній формі заявив, що організація не направляла нікого зі своїх бойовиків на російську війну проти України.

Раніше лідер Кремля Володимир Путін дав добро на відправку 16 тисяч найманих "добровольців" з Близького Сходу для бойових дій в Україні разом зі своїми військами.

Додамо, що за даними української розвідки, сирійський президент Асад вирішив допомогти РФ живою силою, і має намір відправити в Україну 40 тисяч найманців.

Також в Генштабі ЗСУ повідомляли про інформацію про те, що Москва навербувала 1 тисячу бойовиків сирійського диктатора Башара Асада й угруповання "Хезбола".

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ХезболлаВійна Росії проти України