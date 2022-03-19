У ліванській "Хезболі" відхрестилися від участі у війні з Україною на боці РФ

Глава ліванської ісламістської організації "Хезбала" Сайєд Хасан Насралла категорично спростовує повідомлення про відправку бойовиків угруповання в Україну для участі в бойових діях на боці Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ліванський телеканал Al Mayadeen.
"Ніхто з "Хезбали", ані боєць, ані військовий експерт, не виходив на цю арену або будь-яку з арен цих воєн", - запевнив він.
На церемонії в п'ятницю Сайєд Хасан Насралла в категоричній формі заявив, що організація не направляла нікого зі своїх бойовиків на російську війну проти України.
Раніше лідер Кремля Володимир Путін дав добро на відправку 16 тисяч найманих "добровольців" з Близького Сходу для бойових дій в Україні разом зі своїми військами.
Додамо, що за даними української розвідки, сирійський президент Асад вирішив допомогти РФ живою силою, і має намір відправити в Україну 40 тисяч найманців.
Також в Генштабі ЗСУ повідомляли про інформацію про те, що Москва навербувала 1 тисячу бойовиків сирійського диктатора Башара Асада й угруповання "Хезбола".
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