У ліванській "Хезболі" відхрестилися від участі у війні з Україною на боці РФ

Глава ліванської ісламістської організації "Хезбала" Сайєд Хасан Насралла категорично спростовує повідомлення про відправку бойовиків угруповання в Україну для участі в бойових діях на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ліванський телеканал Al Mayadeen.

"Ніхто з "Хезбали", ані боєць, ані військовий експерт, не виходив на цю арену або будь-яку з арен цих воєн", - запевнив він. На церемонії в п'ятницю Сайєд Хасан Насралла в категоричній формі заявив, що організація не направляла нікого зі своїх бойовиків на російську війну проти України.