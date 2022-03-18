Генштаб ВСУ: РФ собрала 1 тысячу боевиков Асада и "Хезболлы", но у наемников свои планы

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что руководство сил российских оккупантов собирает наемников из других стран, чтобы тоже отправить их в Украину на войну. В частности, речь идет о боевиках сирийского диктатора Башара Асада и группировки "Хезболла".

Об этом 18 марта сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генштаб ВСУ .

"Командование вооруженных сил российской федерации продолжает принимать меры по восполнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и "Хезболлы"", - говорится в сообщении.

Так, от иностранных наемников требуется наличие опыта ведения боевых действий в городе.

При этом в Генштабе обратили внимание, что есть информация о том, что эти иностранные боевики на самом деле хотят не воевать против Украины, а использовать свои "командировки" как возможности попасть в страны Европы.