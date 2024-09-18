UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Лівані зросла кількість жертв операції з вибухами пейджерів

Фото: бойовики "Хезболла" отримали серйозний удар від Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Лівані померла ще одна людина, що травмувалася внаслідок хвилі вибуху пейджерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, кількість загиблих в операції з підривом пейджерів зросла до дев'яти. Кількість поранених надалі залишається на рівні близько 2750 осіб.

Вибухи пейджерів сталися на півдні країни, у південних передмістях Бейрута, відомих як Дахіє, та у східній долині Бекаа. Ці райони є опорними пунктами "Хезболли".

Армія оборони Ізраїлю відмовилася коментувати ситуацію з вибухами. В угрупованні "Хезболла" підтвердили, що серед загиблих були щонайменше два його бійця і маленька дівчинка.

Спеціальний координатор ООН для Лівану Жанін Хенніс-Пласшарт висловила стурбованість інцидентом і назвала його "надзвичайно тривожною ескалацією" у конфлікті.

Сполучені Штати заявили, що не причетні до вибухів та не знають, хто несе відповідальність за інцидент.

Загострення на Близькому Сході

Після нападу терористів ХАМАС з території Сектора Газа у жовтні 2023 року, бойовики терористичного угруповання "Хезболла" почали регулярні масштабні обстріли території Ізраїлю. Між угрупованням та ізраїльською армією спалахнув конфлікт.

17 вересня у Лівані в сотень бойовиків "Хезболли" вибухнули пейджери, які вони використовують для зв'язку між собою.

Наприкінці серпня терористи обстріляли Ізраїль сотнями ракет і безпілотників. Бойовики помстилися за ліквідацію Фуада Шукра - старшого командира угруповання в Бейруті.

Напередодні атаки, близько 100 ізраїльських винищувачів зірвали операцію ісламістів.

"Хезболла" регулярно обстрілює північ Ізраїлю ракетами і безпілотниками. ЦАХАЛ відповідає ударами по військових цілях терористів у відповідь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛіванХезболла