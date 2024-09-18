У Лівані зросла кількість жертв операції з вибухами пейджерів

У Лівані померла ще одна людина, що травмувалася внаслідок хвилі вибуху пейджерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, кількість загиблих в операції з підривом пейджерів зросла до дев'яти. Кількість поранених надалі залишається на рівні близько 2750 осіб.
Вибухи пейджерів сталися на півдні країни, у південних передмістях Бейрута, відомих як Дахіє, та у східній долині Бекаа. Ці райони є опорними пунктами "Хезболли".
Армія оборони Ізраїлю відмовилася коментувати ситуацію з вибухами. В угрупованні "Хезболла" підтвердили, що серед загиблих були щонайменше два його бійця і маленька дівчинка.
Спеціальний координатор ООН для Лівану Жанін Хенніс-Пласшарт висловила стурбованість інцидентом і назвала його "надзвичайно тривожною ескалацією" у конфлікті.
Сполучені Штати заявили, що не причетні до вибухів та не знають, хто несе відповідальність за інцидент.
Після нападу терористів ХАМАС з території Сектора Газа у жовтні 2023 року, бойовики терористичного угруповання "Хезболла" почали регулярні масштабні обстріли території Ізраїлю. Між угрупованням та ізраїльською армією спалахнув конфлікт.
17 вересня у Лівані в сотень бойовиків "Хезболли" вибухнули пейджери, які вони використовують для зв'язку між собою.
Наприкінці серпня терористи обстріляли Ізраїль сотнями ракет і безпілотників. Бойовики помстилися за ліквідацію Фуада Шукра - старшого командира угруповання в Бейруті.
Напередодні атаки, близько 100 ізраїльських винищувачів зірвали операцію ісламістів.
"Хезболла" регулярно обстрілює північ Ізраїлю ракетами і безпілотниками. ЦАХАЛ відповідає ударами по військових цілях терористів у відповідь.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.