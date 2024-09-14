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Ізраїльська армія вдарила по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані

Субота 14 вересня 2024 04:12
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Ізраїльська армія вдарила по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані Фото: Ізраїль знову атакував військові об'єкти хуситів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В п'ятницю, 13 вересня ізраїльська армія завдала удару по військових об'єктах терористичного угруповання "Хезболла" на півдні Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зокрема, ЦАХАЛ атакувала в районі Каукаби склад зброї, пускову установку, з якої раніше випускали снаряди, а також військові об'єкти "Хезболли" у районах Мадждал-Зун, Джіббейн та Бліда на півдні Лівану.

Крім того, ізраїльська артилерія вдарила по районах Лаббуне, Рам'є, Айта аш-Шаб і Аальма ель-Чаеб на півдні Лівану.

Нагадаємо, днями ЦАХАЛ вдарила по заводу з виробництва зброї та командному центру "Хезболли".

На початку вересня бойовики атакували північ Ізраїлю, після чого ізраїльська авіація вдарила по пускових установках терористів.

Тим часом США оголосили звинувачення бойовикам ХАМАС за напад 7 жовтня на Ізраїль з території Сектора Газа.

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Ізраїль Хезболла
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