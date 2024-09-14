Ізраїльська армія вдарила по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані

В п'ятницю, 13 вересня ізраїльська армія завдала удару по військових об'єктах терористичного угруповання "Хезболла" на півдні Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зокрема, ЦАХАЛ атакувала в районі Каукаби склад зброї, пускову установку, з якої раніше випускали снаряди, а також військові об'єкти "Хезболли" у районах Мадждал-Зун, Джіббейн та Бліда на півдні Лівану.

Крім того, ізраїльська артилерія вдарила по районах Лаббуне, Рам'є, Айта аш-Шаб і Аальма ель-Чаеб на півдні Лівану.