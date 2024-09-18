В Ливане возросло количество жертв операции со взрывами пейджеров

В Ливане умер еще один человек, который травмировался в результате серии взрыва пейджеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным Министерства здравоохранения Ливана, количество погибших в операции с подрывом пейджеров возросло до девяти. Количество раненых в дальнейшем остается на уровне около 2750 человек.
Взрывы пейджеров произошли на юге страны, в южных пригородах Бейрута, известных как Дахие, и в восточной долине Бекаа. Эти районы являются опорными пунктами "Хезболлы".
Армия обороны Израиля отказалась комментировать ситуацию со взрывами. В группировке "Хезболла" подтвердили, что среди погибших были по меньшей мере два его бойца и маленькая девочка.
Специальный координатор ООН для Ливана Жанин Хеннис-Пласшарт выразила обеспокоенность инцидента и назвала его "чрезвычайно тревожной эскалацией" в конфликте.
Соединенные Штаты заявили, что не причастны к взрывам и не знают, кто несет ответственность за инцидент.
После нападения террористов ХАМАС с территории Сектора Газа в октябре 2023 года, боевики террористической группировки "Хезболла" начали регулярные масштабные обстрелы территории Израиля. Между группировкой и израильской армией вспыхнул конфликт.
17 сентября в Ливане у сотен боевиков "Хезболлы" взорвались пейджеры, которые они используют для связи между собой.
Боевики регулярно обстреливают север Израиля ракетами и беспилотниками. ЦАХАЛ отвечает ответными ударами по военным целям террористов.
В конце августа террористы обстреляли Израиль сотнями ракет и беспилотников. Боевики отомстили за ликвидацию Фуада Шукра - старшего командира группировки в Бейруте.
Накануне атаки, около 100 израильских истребителей сорвали операцию исламистов.
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