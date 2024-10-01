У Лівані розповіли про наслідки ізраїльських ударів по Бейруту

Південні райони Бейрута зазнали у ніч проти 1 жовтня щонайменше шість ударів, завданих ізраїльською авіацією під час операції проти об'єктів "Хезболли". Через обстріли були зруйновані кілька будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel та Haaretz.
Удари по передмістю ліванської столиці були завдані після опівночі у вівторок після того, як ізраїльська армія закликала жителів Дахії, яку називають передмістям "фортеці" парамілітарної ісламістської організації "Хезболла", евакуюватися.
За словами офіційного представника служби безпеки Лівану у розмові з новинним агентством AFP, по південному передмістю Бейрута було завдано "шість або сім ізраїльських ударів".
Між тим ліванське інформаційне агентство повідомило, що під час останніх ударів ізраїльських ВПС у Дахії в Бейруті було зруйновано кілька будівель.
А за даними саудівського видання Al-Hadat, вісім будівель були повністю зруйновані.
У міністерстві охорони здоров'я Лівану заявили, що 95 людей були вбиті в результаті ізраїльських ударів по всій країні протягом понеділка, 30 вересня.
Як звертають увагу ізраїльські ЗМІ, у даній заяві МОЗ Лівану не робиться різниці між цивільними особами та бойовиками чи комбатантами.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері представник Армії оборони Ізраїлю закликав жителів передмістя Бейруту евакуюватися, й у ЦАХАЛ анонсували атаки на об'єкти "Хезболли".
Пізніше, у ніч проти 1 жовтня, стало відомо, що ізраїльська авіація завдала ударів по стратегічних об'єктах бойовиків у передмісті Бейрута.
Згодом у ЦАХАЛ заявили що цієї ночі ізраїльські війська розпочали наземні рейди на півдні Лівану в рамках операції проти сил організації "Хезболла". Також вказувалося, що сухопутні сили ЦАХАЛ діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у цьому районі.
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