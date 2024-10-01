У Лівані розповіли про наслідки ізраїльських ударів по Бейруту

Удари по передмістю ліванської столиці були завдані після опівночі у вівторок після того, як ізраїльська армія закликала жителів Дахії, яку називають передмістям "фортеці" парамілітарної ісламістської організації "Хезболла", евакуюватися.

За словами офіційного представника служби безпеки Лівану у розмові з новинним агентством AFP, по південному передмістю Бейрута було завдано "шість або сім ізраїльських ударів".

Між тим ліванське інформаційне агентство повідомило, що під час останніх ударів ізраїльських ВПС у Дахії в Бейруті було зруйновано кілька будівель.

А за даними саудівського видання Al-Hadat, вісім будівель були повністю зруйновані.

У міністерстві охорони здоров'я Лівану заявили, що 95 людей були вбиті в результаті ізраїльських ударів по всій країні протягом понеділка, 30 вересня.

Як звертають увагу ізраїльські ЗМІ, у даній заяві МОЗ Лівану не робиться різниці між цивільними особами та бойовиками чи комбатантами.

Удари по Бейруту

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері представник Армії оборони Ізраїлю закликав жителів передмістя Бейруту евакуюватися, й у ЦАХАЛ анонсували атаки на об'єкти "Хезболли".

Пізніше, у ніч проти 1 жовтня, стало відомо, що ізраїльська авіація завдала ударів по стратегічних об'єктах бойовиків у передмісті Бейрута.

Згодом у ЦАХАЛ заявили що цієї ночі ізраїльські війська розпочали наземні рейди на півдні Лівану в рамках операції проти сил організації "Хезболла". Також вказувалося, що сухопутні сили ЦАХАЛ діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у цьому районі.