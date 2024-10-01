В Ливане рассказали о последствиях израильских ударов по Бейруту

Удары по пригороду ливанской столицы были нанесены после полуночи во вторник после того, как израильская армия призвала жителей Дахии, которую называют пригородом "крепости" парамилитарной исламистской организации "Хезболла", эвакуироваться.

По словам официального представителя службы безопасности Ливана в разговоре с новостным агентством AFP, по южному пригороду Бейрута было нанесено "шесть или семь израильских ударов".

Между тем, ливанское информационное агентство сообщило, что во время последних ударов израильских ВВС в Дахии в Бейруте было разрушено несколько зданий.

А по данным саудовского издания Al-Hadat, восемь зданий были полностью разрушены.

В министерстве здравоохранения Ливана заявили, что 95 человек были убиты в результате израильских ударов по всей стране в течение понедельника, 30 сентября.

Как обращают внимание израильские СМИ, в данном заявлении Минздрав Ливана не делается разница между гражданскими лицами и боевиками или комбатантами.

Удары по Бейруту

Ранее сообщалось, что поздним вечером представитель Армии обороны Израиля призвал жителей пригорода Бейрута эвакуироваться, и в ЦАХАЛ анонсировали атаки на объекты "Хезболлы".

Позже, в ночь на 1 октября, стало известно, что израильская авиация нанесла удары по стратегическим объектам боевиков в пригороде Бейрута.

Впоследствии в ЦАХАЛ заявили, что этой ночью израильские войска начали наземные рейды на юге Ливана в рамках операции против сил организации "Хезболла". Также указывалось, что сухопутные силы ЦАХАЛ действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в этом районе.